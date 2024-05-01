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38-летняя Бузова в ярком бикини снялась в бассейне после операции

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38-летняя Бузова в ярком бикини снялась в бассейне после операции
Знаменитости
Источник фото: @busova.olga.official

Ольга Бузова порадовала своих поклонников новым видео, где она эффектно выныривает из воды, демонстрируя свою стройную и подтянутую фигуру в оранжевом бикини. 

После временного отсутствия из-за проблем со здоровьем звезда эстрады снова активна и радует откровенными кадрами. 

Бузова возвращается к обычной жизни и работе над проектами

Она поделилась, что перенесла операцию после обследования, но теперь с ней все в порядке и она возвращается к обычной жизни и работе над проектами. Бузова отметила, что проблемы помогли ей понять, кто на самом деле заботится о ней. 

Несмотря на заявление о том, что у нее не было секса с 2021 года, Ольга остается оптимистичной относительно своего будущего, веря, что она вскоре встретит достойного мужчину и создаст с ним крепкую семью, пишет The Voicemag.

Информационное агентство «Informing»

Певица Ольга Бузова снялась в новом образе и поразила фанатов

Певица Ольга Бузова снялась в новом образе и поразила фанатов

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