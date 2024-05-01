Принц Уильям сообщил новости о своей жене, которая борется с раком

Принц Уильям поделился с публикой обновлениями о самочувствии своей супруги Кейт Миддлтон, которая сейчас проходит лечение после обнаружения онкологии.

Визит принца в офис компании Low Carbon Materials, финалиста премии Earthshot Prize 2022 года, стал поводом для интересующих вопросов от сотрудников о здоровье его супруги.

Кейт Миддлтон приступила к курсу химиотерапии

Он ответил коротко и сдержанно: «Все хорошо, большое спасибо. У нас все хорошо».

42-летняя принцесса Уэльская, напомним, анонсировала свою борьбу с раком прямой кишки в конце марта. Кейт уже приступила к курсу химиотерапии.