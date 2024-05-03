Стала известна дата премьеры сериала «Универ. 13 лет спустя»

Телесериал «Универ. 13 лет спустя» выходит на канале ТНТ 13 мая 2024 в 20:00 по московскому времени. Эпизоды будут доступны на Ютуб-канале «Егор Фокин!».

Сюжет сериала рассказывает о новых событиях в жизни главных героев

Антон освобождается от Кристины, он открывает паб, узнав о взрослой дочери. Варя и Майкл сталкиваются с разводом, Маша воспитывает детей в одиночку, Валя занят работой. Кузя возвращается как бизнесмен, стремясь вернуть Машу, в которую он до сих пор сильно влюблен.

Среди актеров: Станислав Ярушин, Екатерина Молоховская, Арарат Кещян, Виталий Гогунский, Александр Мартынов, Анна Хилькевич, Анастасия Драголюб, Маша Кошина, Таисия Котова, Маша Елена Полянская и некоторые другие, пишет Чемпионат.