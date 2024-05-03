Продюсер Бабичев: Верка Сердючка получила 15 млн рублей за концерт в Дубае на Новый год

В новогоднюю ночь 2021-2022 года украинский певец Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, совершил впечатляющий выход на сцену в Дубае. Он заработал более 15 миллионов рублей — это абсолютный рекорд в его карьере.

Высокий статус Верки Сердючки

Продюсер Евгений Бабичев подчеркнул, что столь высокий гонорар обусловлен не столько жадностью артиста, сколько необходимостью оплаты труда его многочисленной команды — бэк-вокалисток, танцоров, музыкантов, чье число обычно составляет до 20 человек. Размеры гонораров за выступления Сердючки в США и Европе пока остаются неизвестными, но его успешное выступление в Дубае подтверждает его высокий статус за пределами родной страны.