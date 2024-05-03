Эксперт Бабичев заявил, кто мог бы поехать на «Евровидение» от РФ

Эксперт Евгений Бабичев поделился мнением об идеальном кандидате для участия РФ в «Евровидении». В своей беседе с изданием The Voice критик отметил, что если бы РФ решила участвовать в этом конкурсе, то лучшим выбором стала бы именно Полина Гагарина.

Ее песни остаются актуальными

По мнению продюсера, творчество артистки включает в себя национальные мотивы, которые всегда ценятся на подобных соревнованиях, а ее песни остаются современными и очень актуальными. Этот баланс делает Гагарину почти идеальным кандидатом.

Помимо того, по словам Бабичева, зарубежные эксперты часто отмечают, что участникам из стран постсоветского пространства надо включать в творчество национальные мотивы и истории, которые отражают культуру страны.