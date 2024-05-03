Выплаты вырастут кратно: одна запись в трудовой резко увеличит пенсию на 100%

Пенсионеры, имеющие опыт работы на Крайнем Севере, могут получить увеличение своих пенсионных выплат на 50%. Для этого необходимо иметь не менее 15 лет стажа на Крайнем Севере, что дает возможность получить дополнительное финансовое вознаграждение в пожилом возрасте.

Если пенсионер достигает 80 лет или получает I группу инвалидности, размер увеличенной выплаты может повыситься на 100%. «Северный стаж» включает не только время работы на Крайнем Севере, но и периоды профессионального обучения, оплачиваемые отпуска и другие факторы, учитываемые при начислении пенсии.

Для мужчин требуется 15 календарных лет работы на Крайнем Севере или 20 лет в районах, приравненных к нему, с общим трудовым стажем не менее 25 лет. Женщинам также требуется 15 календарных лет на Крайнем Севере или 20 лет в приравненных районах.