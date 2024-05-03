Выходные будут перенесены: россиян обескуражили решением по майским праздникам в 2025 году

Планируется внести изменения в календарь майских праздников на 2025 год. Предполагается перенести выходной день с субботы, 4 января, на пятницу, 2 мая. Таким образом, майские праздники начнутся с 1 мая и продлятся до 4 мая включительно.

Затем, спустя неделю, предполагается предоставить россиянам еще три дня подряд для отдыха: с 9 по 11 мая. Это создаст всего семь дней майских каникул в следующем году. Ожидается, что эти изменения будут окончательно утверждены Правительством к концу лета или осенью текущего года, пишет progorod33.ru.