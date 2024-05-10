Пригожин признался, будет ли смотреть «Евровидение»

Иосиф Пригожин выразил свое нежелание смотреть «Евровидение» из-за его политизации

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин выразил свое нежелание смотреть «Евровидение» из-за его политизации. Как подчеркнул муж певицы Валерии, этот песенный конкурс не несет для него никакой музыкальной ценности. Он также отметил отсутствие участия России в мероприятии и сомнительную музыкальность песен.

Пригожин выразил готовность к организации российского аналога конкурса под названием «Интервидение», добавив, что он легко примет участие, если, конечно же, будет приглашен. Об этом пишет Лента ру.