Информинг » Знаменитости » Пригожин признался, будет ли смотреть «Евровидение»

Пригожин признался, будет ли смотреть «Евровидение»

Image 16+
Пригожин признался, будет ли смотреть «Евровидение»
Знаменитости
Источник фото: @iosifprigozhin8872

Иосиф Пригожин выразил свое нежелание смотреть «Евровидение» из-за его политизации

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин выразил свое нежелание смотреть «Евровидение» из-за его политизации. Как подчеркнул муж певицы Валерии, этот песенный конкурс не несет для него никакой музыкальной ценности. Он также отметил отсутствие участия России в мероприятии и сомнительную музыкальность песен. 

Пригожин выразил готовность к организации российского аналога конкурса под названием «Интервидение», добавив, что он легко примет участие, если, конечно же, будет приглашен. Об этом пишет Лента ру.

Информационное агентство «Informing»

Лиза Арзамасова отселила сына Льва, чтобы на отдыхе в Белеке остаться с мужем Ильей Авербухом наедине

Лиза Арзамасова отселила сына Льва, чтобы на отдыхе в Белеке остаться с мужем Ильей Авербухом наедине

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Стала известна реакция Тарзана после патриотического жеста Королевой в Кремле

Сегодня, 21:03

Публика заподозрила постройневшую Ким Кардашьян в самой необычной пластике

Сегодня, 21:03

Певица Алена Апина показала фото после подтяжки подбородка и нарвалась на критику

Сегодня, 21:03

Звезда «Ранеток» Янина Студилина после развода стала более аккуратной в личной жизни

Сегодня, 20:03

Актер Виталий Гогунский рассказал, почему вернулся к роли Кузи в «Универе»

Сегодня, 19:48

Яна Поплавская высказалась об «успешной интеграции» в Израиле Пугачевой

Сегодня, 19:13

«Наташу линчевали публично»: как отреагировала Королева на ЧП в Кремле

Сегодня, 18:43

Стас Ярушин заявил, что зрители в реалити-шоу его больше не увидят

Сегодня, 18:23

Игоря Сивова заподозрили в желании нажиться на своем разводе с Нюшей

Сегодня, 17:53

Олигархи Рублевки назвали причину провала Чулпан Хаматовой в Латвии

Сегодня, 16:58

Диана Гурцкая поделилась с поклонниками кусочком «закулисной магии»

Сегодня, 16:33

Без комплексов: Слава показала располневшую фигуру

Сегодня, 16:08

Лариса Голубкина заявила, что артистам в принципе не стоит заводить детей

Сегодня, 14:49

44-летней Виктории Боне предложили 50 миллионов рублей за ночь с олигархом

Сегодня, 12:58

Кристина Асмус рассказала, как однажды массажист предсказал её судьбу

Сегодня, 12:58

Журналистка Собчак высмеяла певицу Нюшу за перемену образа

Сегодня, 12:43

Певица Семенович показала живот, похудевший от Оземпика

Сегодня, 12:38

Израиль считает Пугачеву и других российских артистов своими гражданами

Сегодня, 12:23

38-летняя Ирина Шейк без лифчика снялась с ребенком-роботом

Сегодня, 12:18

Алиса Вокс раскрыла причину ухода Юлии Коган из «Ленинграда»

Сегодня, 11:38

Новости партнеров
2023
ru-RU