Модель Костенко не выдержала и уехала из особняка, который Тарасов строил Бузовой

Семья Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко покидает роскошный особняк, спроектированный для Ольги Бузовой. Футболист объявил о переезде в социальных сетях, намекая на скорое разъяснение в своем канале.

Возможно, семья решила освоиться в городе

Вполне возможно, семья решила освоиться в городе, учитывая, что Анастасия Костенко купила недвижимость в Москве год назад.

Стархит отмечает, что их роскошный особняк в поселке Соловьиная роща, с пятью спальнями, бильярдной и бассейном, привлек внимание общественности своей оценкой в 220 миллионов рублей. Впрочем, некоторые недоброжелатели высказывали предположения о проблемах с финансами у Тарасова, хотя сам футболист это отрицает.