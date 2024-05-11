Информинг » Знаменитости » Модель Костенко не выдержала и уехала из особняка, который Тарасов строил Бузовой

Модель Костенко не выдержала и уехала из особняка, который Тарасов строил Бузовой

Image 16+
Модель Костенко не выдержала и уехала из особняка, который Тарасов строил Бузовой
Знаменитости
Источник фото: @alexandra__demina и mariiapoppova

Семья Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко покидает роскошный особняк, спроектированный для Ольги Бузовой. Футболист объявил о переезде в социальных сетях, намекая на скорое разъяснение в своем канале. 

Возможно, семья решила освоиться в городе

Вполне возможно, семья решила освоиться в городе, учитывая, что Анастасия Костенко купила недвижимость в Москве год назад. 

Стархит отмечает, что их роскошный особняк в поселке Соловьиная роща, с пятью спальнями, бильярдной и бассейном, привлек внимание общественности своей оценкой в 220 миллионов рублей. Впрочем, некоторые недоброжелатели высказывали предположения о проблемах с финансами у Тарасова, хотя сам футболист это отрицает.

Информационное агентство «Informing»

Лиза Арзамасова отселила сына Льва, чтобы на отдыхе в Белеке остаться с мужем Ильей Авербухом наедине

Лиза Арзамасова отселила сына Льва, чтобы на отдыхе в Белеке остаться с мужем Ильей Авербухом наедине

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Наташа Королева расстроилась из-за номера, вырезанного в День Победы

Сегодня, 15:28

Модель Костенко не выдержала и уехала из особняка, который Тарасов строил Бузовой

Сегодня, 15:03

Киркоров публично пристыдил Пугачеву: артист обратился к сыну Орбакайте

Сегодня, 13:13

Певец Григорий Лепс заявил, что он против обучения своих детей за границей

Сегодня, 12:58

Королёву убрали из ТВ-эфира в честь Дня Победы после знака Зеленскому

Сегодня, 11:13

Давид Манукян рассказал о страданиях после разрыва с Бузовой

Сегодня, 10:08

Принц Уильям сообщил, что происходит с онкобольной Кейт Миддлтон

Сегодня, 10:08

Актриса Анастасия Задорожная призналась, что впервые станет матерью в 38 лет

Сегодня, 09:18

Певец Юрий Лоза назвал виновных в убийстве Владислава Листьева

Сегодня, 08:33

Израиль назвал своими гражданами Пугачеву и других российских артистов-репатриантов

Сегодня, 01:33

Бывший муж Нюши Игорь Сивов не горюет — распродает билеты на свое шоу по 50 тысяч

Вчера, 23:13

Проскурякова и Николаев удивили холодностью друг с другом — чувства пропали

Вчера, 22:28

Расставшаяся с IT-магнатом 22-летняя внучка Ротару показала нового жениха

Вчера, 22:28

Пригожин признался, будет ли смотреть «Евровидение»

Вчера, 22:23

Стала известна реакция Тарзана после патриотического жеста Королевой в Кремле

Вчера, 21:03

Публика заподозрила постройневшую Ким Кардашьян в самой необычной пластике

Вчера, 21:03

Певица Алена Апина показала фото после подтяжки подбородка и нарвалась на критику

Вчера, 21:03

Звезда «Ранеток» Янина Студилина после развода стала более аккуратной в личной жизни

Вчера, 20:03

Актер Виталий Гогунский рассказал, почему вернулся к роли Кузи в «Универе»

Вчера, 19:48

Яна Поплавская высказалась об «успешной интеграции» в Израиле Пугачевой

Вчера, 19:13

Новости партнеров
2023
ru-RU