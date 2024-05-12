Живет в Германии и не видит мать: Выяснилось, что стало с дочкой Голубкиной и Фоменко

Голубкина не видела своих детей уже более двух лет. Ее дочь Настя, 26 лет, и сын Иван, 22 года, решили попробовать свои силы в бизнесе за рубежом. Они также стремятся к новым высотам в своих профессиональных сферах: Иван занимается музыкой и режиссурой, а Настя активно осваивает новые профессии.

Публикует фотографии из своих путешествий

Мария рассказала, что их отъезд в Германию был спонтанным, и они даже не успели подготовиться, изучив немецкий язык. Несмотря на это, их жизнь за границей, кажется, успешна. Настя часто публикует фотографии из своих путешествий по Европе в социальных сетях. Недавно на одной из фотографий было замечено кольцо, напоминающее обручальное, но она не делала никаких заявлений относительно своего семейного статуса.

Интересно, что Фоменко, бывший партнер Марии Голубкиной и отец ее детей, поддерживает отношения с ними. В одном из предыдущих интервью он подчеркнул важность отношений с детьми, несмотря на все трудности и разрывы:

«Мой опыт показывает, что все эти публичные истории приходят и уходят, а дети остаются. Кто-то же нас похоронит. И важно, чтобы это были дети, которые от нас не отвернулись».