Разбитие приза победителем «Евровидения-2024» Nemo сняли на видео

В субботу прошел финал международного песенного конкурса «Евровидение-2024». В нем победу одержал швейцарец Немо Меттлер. Композиция «The Code», сочетающая элементы оперы и рэпа в себе, рассказывает о трудностях и окончательном обретении спокойствия.

Уронил Хрустальный микрофон

Во время награждения произошел небольшой инцидент. Меттлер, устанавливая на сцену главный приз – Хрустальный микрофон, нечаянно уронил его, повредив сам приз. Несмотря на это, организаторы заменили микрофон на новый, а певец продолжил празднование победы. Меттлер при этом выразил благодарность за оперативное решение проблемы. Как заявил артист, неожиданный инцидент не помешал ему наслаждаться победой, а также радовать своих поклонников.