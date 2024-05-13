Эндокринолог Смирнова составила антираковое меню, но с одним важным элементом

Фолиевая кислота играет немаловажную роль в здоровом развитии человека. Ее дефицит можно восполнить правильным питанием, говорит эндокринолог Галина Смирнова.

Основными источниками фолиевой кислоты, по словам эксперта, являются зеленые листовые овощи, шпинат, спаржа, брокколи, брюссельская капуста. Это вещество присутствует в печени, яйцах, бобовых продуктах. Смирнова также отметила, что нужно готовить продукты мягким способом для сохранения витаминов, так как термообработка может разрушить их.

Алкоголь и лекарства могут помешать усвоению фолиевой кислоты, пишет Life.ru.