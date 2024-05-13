Врач Мануковский пояснил, почему при онемении рук и ног нужно срочно обратиться к врачу

Телеведущая и врач Елена Малышева вместе с нейрохирургом Вадимом Мануковским в ходе программы «Жить здорово!» выделили симптом, требующий внимания доктора.

Врач отметил, что онемение в руках и ногах может быть признаком злокачественной опухоли в спинном мозге, призывая обратиться срочно к врачу-неврологу. Малышева уточнила, что для диагностики таких симптомов рекомендуется провести магнитно-резонансную томографию (МРТ), отмечая, что это безопасное исследование.

Советы специалистов доступны на сайте телеканала.