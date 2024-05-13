Уролог назвала возможные причины неприятного запаха мочи

Консультант-урогинеколог больницы London Bridge Сушма Шрикришна выделила пять основых причин, вызывающих неприятный запах мочи. Это может быть следствием питания, включая прием добавок и лекарств, также может указывать на инфекции мочевыводящих путей, метаболические расстройства, такие как триметиламинурия, диабет, фистулы.

К примеру, запах мочи может измениться после употребления определенных продуктов, при наличии инфекции мочевыводящих путей, редких генетических заболеваний. Необходимо обращаться к врачу при подозрении на изменение запаха мочи для выявления и лечения возможных причин, пишет Чемпионат.