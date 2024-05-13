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Кристина Орбакайте удивила поклонников «другим» лицом в кадрах без фильтров

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Кристина Орбакайте удивила поклонников «другим» лицом в кадрах без фильтров
Знаменитости
Источник фото: @orbakaite_k

Кристина Орбакайте показала внешность без фильтров, опубликовав запись из студии, где она исполняет песню «Обещание», пишет bimru.ru. При этом 52-летняя певица отказалась от использования фильтров. 

Подписчики тут же заметили, что Кристина выглядит не такой, какой ее привыкли видеть. Многие заметили возрастные изменения, в том числе и нечеткий овал лица.

Источник фото: @orbakaite_k

«Тут другая», «Очень красивая женщина, зачем ей этот фотошоп», «Нет ничего плохого в старении», «Разница бросается в глаза», «Кожа сразу выдает отсутствие фильтра», — написали фанаты.

Многие сошлись на том, что Кристина в свои годы выглядит великолепно, поэтому ей не стоит использовать фильтры. 

Как известно, Кристина Орбакайте живет в США с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией. В Россию Орбакайте прилетает по работе. 

Певица - многодетная мать: у нее есть еще два сына. Первенец Никита родился в 1991 году от отношений с Владимиром Пресняковым. Младший сын Дени появился на свет от чеченского бизнесмена Руслана Байсарова в 1998 году.

Информационное агентство «Informing»

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