Британские ученые назвали еду, что вреднее жира и сахара — отнимает несколько лет жизни

Специалисты из Гарвардской школы общественного здравоохранения идентифицировали определенные виды пищи, которые сокращают продолжительность жизни.

Вредные продукты

К ним относятся мясные полуфабрикаты, выпечка, различные завтраки из хлопьев, молочные десерты и сладкие напитки.

Ученые считают, что эти продукты представляют больший вред для здоровья, чем потребление жира и сахара. Основной причиной их вредности является высокая степень переработки, в результате чего они содержат большое количество насыщенных жиров, рафинированного сахара, ароматизаторов, красителей, стабилизаторов и эмульгаторов.

Исследование, проведенное на базе данных 114 тысяч человек, показало, что потребление таких продуктов может привести к ожирению, а также к сердечно-сосудистым заболеваниям, сахарному диабету и росту вероятности развития злокачественных опухолей кишечника.