Дубцова рассказала о романе с Малининым: «В 17 лет целовалась»

Ирина Дубцова, выступая в качестве члена жюри в программе «Три аккорда», поделилась интересной историей. Как призналась артистка, в 17 лет она целовалась с Никитой Малининым.

На шоу, где участниками были такие артисты, как Валерия Ланская, Анна Семенович, Виктор Салтыков, Малинин исполнил трек «Катя» из репертуара Петра Лещенко. Ирине предстояло поставить оценку этому выступлению и она решила пошутить о своих прошлых отношениях с ним, называя его «тузом».

Попросил повторить поцелуй на бис

Затем ведущий Максим Аверин, попросил Дубцову и Малинина повторить поцелуй на бис, что они и сделали, но в скромном стиле. Такое поведение артистов, к слову, вызвало комментарий Любови Успенской, которая этот эпизод назвала «детским садом».