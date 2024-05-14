Греческие ученые назвали основные правила для укрепления сосудов

После проведенных исследований греческие ученые установили, что при соблюдении некоторых основных правил можно снизить вероятность появления хронических заболеваний, в том числе ССЗ, пишет Pronews.gr.

По итогам исследования выяснилось, что для того, чтобы сохранить здоровье кровеносных сосудов необходимо держать под контролем вес, правильно питаться, заниматься физической активностью и полностью отказаться от вредных привычек. В основу питания должны лечь овощи, фрукты и цельнозерновые продукты, а вот количество красного мяса в рационе стоит ограничить.

Что касается физической активности, то в неделю необходимо уделять минимум 3,5 часа занятию спортом.

«Образ жизни может защитить от болезней сердца, даже если у человека имеется высокий генетический риск. У современного человека зачастую отсутствует понимание того, как важно высыпаться по ночам каждый день, а не только в выходные», — сообщают греческие ученые.

Также большое значение для здоровья имеет сон. По результатам проведенного исследования, в котором принимало участие около 400 тыс. человек, выяснилось, что люди, которые спали меньше 6 часов имели больший риск развития ССЗ нежели те, кто спал от 7 до 9 часов.