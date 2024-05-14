Актер Оскар Кучера не захотел рвать и сжигать американский паспорт сына

Оскар Кучера отреагировал на требование хейтеров избавиться от американского паспорта своего сына, заявив, что он не будет уничтожать документ, полученный в иное время.

Оскар подчеркнул, что он не считает необходимым удовлетворять требования недоброжелателей

В эфире телешоу «Сорян, это подкаст» он объяснил, что наследник имеет два гражданства: США и РФ, так как родился в Майами. Оскар также подчеркнул, что он не считает необходимым удовлетворять требования недоброжелателей, поскольку не понимает, зачем ему что-то доказывать.

Он уточнил, что никаких звонков от чиновников с требованием отказаться от американского гражданства сына не поступало и что такие идеи могли возникать только лишь у неразумных людей.