Информинг » Здоровье » Врачи Малышева и Гандельман раскрыли, какое обезболивающее менее всего вредит желудку

Врачи Малышева и Гандельман раскрыли, какое обезболивающее менее всего вредит желудку

Image 16+
Врачи Малышева и Гандельман раскрыли, какое обезболивающее менее всего вредит желудку
Здоровье
Фото: @freepik / freepik.com

Доктора Елена Малышева и Герман Гандельман подчеркнули опасность повреждения желудка при использовании обезболивающих препаратов. Эти лекарства могут уменьшить защитный слизистый слой, что делает стенки желудка более уязвимыми. 

Врачи объяснили, что соляная кислота в желудке несет риск язв, кровотечений и прободений при приеме обезболивающих. 

Рекомендации при приеме обезболивающих препаратов

Доктора советуют препарат с целекоксибом, который менее вреден для желудка, но при этом рекомендуется принимать ингибиторы протонной помпы для дополнительной защиты.

Информационное агентство «Informing»

Эндокринолог Смирнова составила антираковое меню, но с одним важным элементом

Эндокринолог Смирнова составила антираковое меню, но с одним важным элементом

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Врачи Малышева и Гандельман раскрыли, какое обезболивающее менее всего вредит желудку

Сегодня, 21:28

Греческие ученые назвали основные правила для укрепления сосудов

Сегодня, 17:44

Британские ученые назвали еду, что вреднее жира и сахара — отнимает несколько лет жизни

Вчера, 20:28

Уролог назвала возможные причины неприятного запаха мочи

Вчера, 09:58

Врач Мануковский пояснил, почему при онемении рук и ног нужно срочно обратиться к врачу

Вчера, 09:53

Эндокринолог Смирнова составила антираковое меню, но с одним важным элементом

Вчера, 09:38

Врачи объяснили, опасно ли для здоровья разговаривать во сне

Вчера, 09:38

Ученые перечислили четыре источника агрессивного рака на столе

Вчера, 09:38

Сильнейшая за 50 лет магнитная буря угрожает Земле — может уничтожить Интернет

11-05-2024, 18:23

Остерегайтесь солонки: соление пищи повышает риск развития рака желудка на 41%

11-05-2024, 06:43

Врач Тяжельников раскрыл, что нужно делать дачникам во время магнитных бурь

11-05-2024, 02:38

Нижегородский ученый назвал семь лекарственных средств от старости

8-05-2024, 09:43

Ученые предложили оригинальный способ борьбы с хроническим стрессом

7-05-2024, 21:53

Врач Елена Малышева предупреждает о побочном эффекте лекарств от давления

7-05-2024, 10:13

Врач-терапевт Веретенников рассказал, как спасти жизнь при укусе змеи

6-05-2024, 21:48

Врач-гастроэнтеролог назвал идеальный овощ для быстрого похудения

6-05-2024, 19:58

Косметолог Щелокова перечислила самые эффективные способы убрать второй подбородок

6-05-2024, 12:23

Акушер рассказал правду, как женщине прожить дольше своих сверстниц

5-05-2024, 21:43

Остеопат пояснил, как не «убить» кишечник с возрастом

5-05-2024, 21:38

Стоматолог Дахкильгов сообщил, что произойдет, если не чистить зубы перед сном

5-05-2024, 19:48

Новости партнеров
2023
ru-RU