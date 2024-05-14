Врачи Малышева и Гандельман раскрыли, какое обезболивающее менее всего вредит желудку

Доктора Елена Малышева и Герман Гандельман подчеркнули опасность повреждения желудка при использовании обезболивающих препаратов. Эти лекарства могут уменьшить защитный слизистый слой, что делает стенки желудка более уязвимыми.

Врачи объяснили, что соляная кислота в желудке несет риск язв, кровотечений и прободений при приеме обезболивающих.

Рекомендации при приеме обезболивающих препаратов

Доктора советуют препарат с целекоксибом, который менее вреден для желудка, но при этом рекомендуется принимать ингибиторы протонной помпы для дополнительной защиты.