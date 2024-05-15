Ученые назвали источник рака, который присутствует во всей домашней еде

Новое изучение, опубликованное в журнале Gastric Cancer, выявило, что дополнительная соль в домашней еде увеличивает риск онкологических недугов на целый 41%. Ученые проанализировали данные более 471 тыс. человек за 11 лет. Они обнаружили, что люди, досаливающие готовую еду, более подвержены опухолям желудка.

Врач Константин Спахов подтверждает опасность избыточного потребления соли, указывая на связь с различными заболеваниями, включая рак желудка, камни в почках, диабет, остеопороз. Он советует убрать солонку со стола, а также контролировать потребление соли, чтобы преодолеть привычку досаливать еду.