Пугачеву в кожаных лосинах и с колтуном на голове сфотографировали на концерте «ДДТ»

После посещения концерта группы ДДТ на Кипре, Алла Пугачева опубликовала в соцсетях новую фотографию, где она сфотографировалась с солистом коллектива Юрием Шевчуком, своим супругом, а также Олегом Тиньковым.

Примадонна поделилась впечатлениями от встречи с друзьями

Она отметила, что концерт собрал их вместе, сделав встречу незабываемой.

В гримерке перед выходом на концерт Алла Борисовна была одета в черные кожаные лосины, футболку, ярко-зеленый жакет. Некоторые из пользователей отметили, что Пугачева выглядела отекшей и посоветовали ей больше отдыхать, гулять, дышать свежим воздухом.