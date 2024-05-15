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Пугачеву в кожаных лосинах и с колтуном на голове сфотографировали на концерте «ДДТ»

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Пугачеву в кожаных лосинах и с колтуном на голове сфотографировали на концерте «ДДТ»
Знаменитости
Источник фото: @alla_orfel

После посещения концерта группы ДДТ на Кипре, Алла Пугачева опубликовала в соцсетях новую фотографию, где она сфотографировалась с солистом коллектива Юрием Шевчуком, своим супругом, а также Олегом Тиньковым. 

Примадонна поделилась впечатлениями от встречи с друзьями 

Она отметила, что концерт собрал их вместе, сделав встречу незабываемой. 

В гримерке перед выходом на концерт Алла Борисовна была одета в черные кожаные лосины, футболку, ярко-зеленый жакет. Некоторые из пользователей отметили, что Пугачева выглядела отекшей и посоветовали ей больше отдыхать, гулять, дышать свежим воздухом.

Информационное агентство «Informing»

КП: Пугачеву сняли за обедом с иноагентом Тиньковым в ресторане Кипра

КП: Пугачеву сняли за обедом с иноагентом Тиньковым в ресторане Кипра

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