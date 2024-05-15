Наталья Рудова призналась, что ее не позвали на съемки «Универа»

Наталья Рудова не появилась в новом сезоне сериала «Универ», так как ее не позвали на съемки. Об этом актриса рассказала в личном блоге, пишет gazeta.ru. Поклонники предположили, что ее героиня Ксения Ковальчук могла бы прилететь из Америки к Майклу, персонажу Арарата Кещяна.

«Таких разговоров не было. Думаю, Ксения Андреевна красиво зашла, красиво ушла», — ответила на эти предположения Рудова.

Сюжет комедийного ситкома разворачиваются вокруг Кузи

Напомним, новый сезон сериала «Универ. 13 лет спустя» вышел на ТНТ 13 мая. Сюжет комедийного ситкома разворачиваются вокруг Кузи, который стал пельменным королем и собрал старых друзей вместе.

О съемках продолжения сериала о студенческой жизни под названием «Универ. 13 лет спустя» стало известно 26 июля прошлого года. Тогда сообщалось, что на съемки приглашены Виталий Гогунский, Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Арарат Кещян, Александр Мартынов и Екатерина Молоховская. К слову, Стас Ярушин рассказал, что в сюжетной линии его персонажа больше драмы, чем комедии.