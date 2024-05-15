Что есть перед экзаменом: эти продукты усилят память в несколько раз

В новой научной статье предостерегается от распространенного заблуждения о положительном влиянии сладостей на умственные способности человека. Вместо этого подчеркивается, что сахар может вызвать временный подъем энергии, но затем следует резкий спад, негативно влияющий на память и концентрацию.

Вместо сладкого рекомендуется обратить внимание на следующие продукты

Бананы, которые богаты калием, поддерживают когнитивные функции.

Орехи содержат в составе ненасыщенные жирные кислоты, которые защищают головной мозг от старения.

Кофе в умеренном количестве способствует повышению концентрации.

Овсянка, но только цельнозерновая, улучшает кратковременную память, а также концентрацию.

Зеленый чай - прекрасная альтернатива кофе, поскольку содержит кофеин и антиоксиданты.

Свекла расширяет кровеносные сосуды, усиливает приток кислорода к человеческому мозгу.

Вода играет ключевую роль в умственной деятельности, предотвращая быструю утомляемость или потерю концентрации.