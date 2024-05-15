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Что есть перед экзаменом: эти продукты усилят память в несколько раз

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Что есть перед экзаменом: эти продукты усилят память в несколько раз
Здоровье
Фото: @freepik / freepik.com

В новой научной статье предостерегается от распространенного заблуждения о положительном влиянии сладостей на умственные способности человека. Вместо этого подчеркивается, что сахар может вызвать временный подъем энергии, но затем следует резкий спад, негативно влияющий на память и концентрацию. 

Вместо сладкого рекомендуется обратить внимание на следующие продукты

Бананы, которые богаты калием, поддерживают когнитивные функции. 

Орехи содержат в составе ненасыщенные жирные кислоты, которые защищают головной мозг от старения.

Кофе в умеренном количестве способствует повышению концентрации. 

Овсянка, но только цельнозерновая, улучшает кратковременную память, а также концентрацию. 

Зеленый чай - прекрасная альтернатива кофе, поскольку содержит кофеин и антиоксиданты. 

Свекла расширяет кровеносные сосуды, усиливает приток кислорода к человеческому мозгу.

Вода играет ключевую роль в умственной деятельности, предотвращая быструю утомляемость или потерю концентрации.

Информационное агентство «Informing»

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