Выяснилось, сколько чашек кофе в день не навредят здоровью

Кофе остается одним из наиболее популярных напитков, но специалисты советуют потреблять его с умом. Об этом пишет портал Ferra.

Рекомендуется употреблять не более 300 мг чистого кофеина в день

Так, рекомендуется употреблять не более 300 мг чистого кофеина в день, что эквивалентно примерно 3 чашкам натурального кофе. В растворимом кофе содержание кофеина ниже – около 50-65 мг на чашку того же размера.

Важно воздерживаться от употребления кофе за час до и после еды из-за его влияния на усвоение железа в организме. Дубильные вещества в кофе могут снизить интенсивность усвоения железа, что нежелательно для здоровья.