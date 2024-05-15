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Выяснилось, сколько чашек кофе в день не навредят здоровью

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Выяснилось, сколько чашек кофе в день не навредят здоровью
Здоровье
Автор фото: Дмитрий Кагаев

Кофе остается одним из наиболее популярных напитков, но специалисты советуют потреблять его с умом. Об этом пишет портал Ferra. 

Рекомендуется употреблять не более 300 мг чистого кофеина в день

Так, рекомендуется употреблять не более 300 мг чистого кофеина в день, что эквивалентно примерно 3 чашкам натурального кофе. В растворимом кофе содержание кофеина ниже – около 50-65 мг на чашку того же размера. 

Важно воздерживаться от употребления кофе за час до и после еды из-за его влияния на усвоение железа в организме. Дубильные вещества в кофе могут снизить интенсивность усвоения железа, что нежелательно для здоровья.

Информационное агентство «Informing»

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