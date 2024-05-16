Фасоль и грецкие орехи — основа рациона долгожителей в США

Исследователь Дэн Бюттнер, занимавшийся анализом образа жизни долгожителей, выявил, что ключевыми продуктами, способствующими долголетию, являются фасоль и грецкий орех. Он собирал данные в регионах с высокой долей людей старше 85 лет и установил, что эти продукты составляют основу их рациона.

Рекомендации Бюттнера включают употребление небольшой чашки фасоли и горсти грецких орехов ежедневно. Эти продукты богаты клетчаткой, что снижает риск онкологических заболеваний, а также содержат белок, который насыщает и предотвращает переедание. Линолевая кислота и Омега-3 из грецких орехов укрепляют сердечно-сосудистую систему, подтверждаясь научными фактами.