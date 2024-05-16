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Врач-иммунолог Продеус объяснил, как клещи выбирают жертву для укуса

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Врач-иммунолог Продеус объяснил, как клещи выбирают жертву для укуса
Здоровье
Фото: @Erik_Karits / pixabay.com

Врач-иммунолог Андрей Продеус поделился информацией о риске укусов клещей в интервью с радиостанцией «Радио 1». Он уточнил, что не существует конкретных групп людей, более подверженных укусам клещей, поскольку они выбирают жертв случайным образом, ориентируясь на теплокровных существ, независимо от группы крови или других характеристик.

Продеус подчеркнул важность защиты перед походами в леса или другие места, где клещи активны, советуя носить плотную одежду, высокие ботинки, головной убор и делать прививку от клещевого энцефалита.

Дополнительно, исследование чешских ученых из университета Масарика в 2024 году показало, что клещи предпочитают присасываться к людям со второй группой крови, а не только к тем, у кого третья. Эксперимент проводился, нанося кровь участников на фильтровальную бумагу в чашке Петри, чтобы клещи могли выбирать.

Информационное агентство «Informing»

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