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Врач-онколог вылечил неизлечимый рак мозга экспериментальным методом

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Врач-онколог вылечил неизлечимый рак мозга экспериментальным методом
Здоровье
Фото: freepik.com

Экспериментальная иммунотерапия, примененная профессором Ричардом Сколиером для лечения глиобластомы — агрессивного рака мозга, — дала обнадеживающие результаты. Спустя год после завершения курса лечения у Сколиера не обнаружено возврата опухоли. 

Сколиер и его коллега разработали метод, направленный на активацию иммунной системы пациента для атаки на раковые клетки. Этот подход улучшил прогнозы по выживаемости пациентов с меланомой. 

Стал первым пациентом

Профессор стал первым пациентом с раком мозга, на котором было применено новаторское лечение. Его персонализированная терапия была успешна, несмотря на трудности в начале. Эта история придает надежду на разработку эффективного метода лечения глиобластомы.

Информационное агентство «Informing»

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