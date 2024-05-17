Врач-онколог вылечил неизлечимый рак мозга экспериментальным методом

Экспериментальная иммунотерапия, примененная профессором Ричардом Сколиером для лечения глиобластомы — агрессивного рака мозга, — дала обнадеживающие результаты. Спустя год после завершения курса лечения у Сколиера не обнаружено возврата опухоли.

Сколиер и его коллега разработали метод, направленный на активацию иммунной системы пациента для атаки на раковые клетки. Этот подход улучшил прогнозы по выживаемости пациентов с меланомой.

Стал первым пациентом

Профессор стал первым пациентом с раком мозга, на котором было применено новаторское лечение. Его персонализированная терапия была успешна, несмотря на трудности в начале. Эта история придает надежду на разработку эффективного метода лечения глиобластомы.