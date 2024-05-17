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Алла Пугачева: Кто на нее похож — сын Гарри или дочь Лиза

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Алла Пугачева: Кто на нее похож — сын Гарри или дочь Лиза
Знаменитости
Источник фото: @allapugachevaandherfamily

Иногда Алла Пугачева делится семейными фото и видео, включая моменты с детьми, которые значительно подросли за последние годы. Фанаты гадают, на кого из родителей больше похожи Лиза и Гарри. Большинство согласны, что Лиза является копией звездной матери, а Гарри очень похож на отца. Однако, появилась новая версия, вызывающая внезапный интерес.

Схожие черты с бабушкой

Издание «7Дней.ру» обратило внимание на сходство между архивными фото Примадонны и новыми снимками ее дочери. Указывается на схожие черты с бабушкой девушки Натальей Григорьевной, включая кудрявые волосы и очень выразительные глаза. Издание также упоминает давние слухи о материнстве Пугачевой. 

Неспособны к оплодотворению

Вопросы возникают относительно заявлений Аллы Борисовны о заморозке яйцеклеток, учитывая, что в прошлом не существовало подобных технологий, особенно у женщин старше 45-50 лет, когда они неспособны к оплодотворению.

Информационное агентство «Informing»

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