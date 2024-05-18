Техэксперт Бизяев рассказал россиянам, как продлить срок эксплуатации смартфонов

Срок службы современных смартфонов не превышает обычно 2-х лет, но его можно продлить при бережном обращении, рассказал старший менеджер по мобильному оборудованию МегаФона Павел Бизяев.

Рекомендации эксперта

По словам эксперта, дисплеи являются слабым местом, поэтому нужно использовать защитные аксессуары, такие как стекло и пленка, а также надежный чехол-книжку. Рекомендуется при этом оформить страховку на устройство.

Для предотвращения снижения емкости аккумулятора специалист советует использовать переменную зарядку, поддерживая уровень батареи в пределах от 20 до 80% и избегая ночной зарядки. Уменьшение яркости экрана либо отключение ненужных служб определения местоположения и Bluetooth также помогут существенно снизить нагрузку на аккумулятор.

Регулярное обновление приложений с чисткой памяти важны, поскольку они облегчают работу системы и снижают нагрузку на процессор гаджета, пишет АиФ.