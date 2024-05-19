Шоумен Гарик Харламов кардинально сменил имидж — покрасил волосы в розовый цвет

В финальном выпуске юмористического шоу «Звезды» на НТВ шоумен Гарик Харламов удивил всех сменой имиджа, покрасив волосы в ярко розовый цвет, пишет Вокруг ТВ.

Он сделал это по просьбе команды «Регионы» и Дениса Дорохова, чтобы сообщить участнику Максу Винокурову пол будущего ребенка. Во время выступления Дорохов объявил, что Макс и его беременная жена Настя не знают пол ребенка, и попросил Харламова раскрыть секрет.

Гарик снял кепку, под которой оказались розовые волосы, символизируя, что у пары будет девочка.

Источник фото: @GarikKharlamov

Этот момент вызвал у зрителей сильные эмоции, некоторые не смогли сдержать слез радости.