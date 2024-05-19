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Певица Наташа Королева дала первый концерт после скандала на ТВ

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Певица Наташа Королева дала первый концерт после скандала на ТВ
Знаменитости
Источник фото: @natasha_koroleva_fanat

Наташа Королева вернулась на сцену после скандала на ТВ, выступив с аншлаговым концертом 18 мая в Пятигорске. Зал был полностью заполнен, что стало свидетельством неизменной популярности артистки. В интервью mk.ru звезда выразила восторг от концертного зала, сравнив его с Кремлевским дворцом, а также поделилась своими впечатлениями о прошедшем вечере.

Королева коснулась в беседе недавнего инцидента, когда ее выступления были вырезаны из эфиров

Певица коснулась в беседе недавнего инцидента, когда ее выступления были вырезаны из эфиров, отметив, что многие интересные истории останутся в прошлом, а мемуары она напишет немного позже, чтобы никого не обидеть. Королева подчеркнула, что жизнь полна интересных событий, которые происходят в настоящее время. На концерте Наташу поддерживал её супруг, который также выступил с ней на сцене. 

Певица заявила, что более 30 лет её вдохновляют преданные поклонники, чья любовь является для неё главным стимулом преодолевать жизненные трудности.

Информационное агентство «Informing»

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