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Александр Ф. Скляр раскрыл, на что шла А. Пугачева ради титула Примадонны

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Александр Ф. Скляр раскрыл, на что шла А. Пугачева ради титула Примадонны
Знаменитости
Источник фото: @allapugachevaandherfamily

Александр Ф. Скляр, заслуженный артист России, активно поддерживает мирных жителей на Донбассе с 2014 года, регулярно отправляясь на передовую. В недавнем интервью проекту «Эмпатия Манучи» он выразил свое мнение об Алле Пугачевой. 

Скляр анализирует поведение Пугачевой, описывая её как противоречивую фигуру, стремящуюся к публичной значимости, но удаляющуюся от своей аудитории. Он утверждает, что её действия привели к тому, что она стала частью фольклора, сравнивая её с Бабой Ягой из русских сказок.

Кроме того, он оценил её карьеру и поведение, отмечая жажду внимания и склонность к конфликтам. По словам артиста, Пугачева в свое время делала все возможное, чтобы быть на пьядестале, шла по головам, но заслужила такое отношение россиян своим поведением.

Информационное агентство «Informing»

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