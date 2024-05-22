Актер Минекаев рассказал о необычном подарке жены на 25-летие

На церемонии вручения Премии Гильдии кастинг-директоров актер театра и кино Рузиль Минекаев, известный по своей роли в популярном телесериале «Слово пацана», рассказал о необычном подарке жены на его 25-летие.

По сообщению портала «Первый женский», на день рождения артист получил от своей супруги долгожданную PlayStation 5.

Рузиль Минекаев, напомним, прославился благодаря роли Марата в «Слове пацана. Кровь на асфальте», который рассказывает о подростковых уличных группировках 80-х годов. Этот проект принес актеру широкую известность в РФ и признание.