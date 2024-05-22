Журналистку Собчак раскритиковали за выход в дизайнерском платье в Каннах

На Каннском фестивале Ксения Собчак, журналистка и телеведущая, предстала в темно-коричневом макси-платье от бренда Loewe, дополненном туфлями на каблуках Prada и медным клатчем. Но ее выбор одежды вызвал споры в Интернете.

Некоторые критики назвали это платье неудачным и даже сравнили его с «приколотой подушкой», выражая свое негативное мнение в комментариях.

Источник фото: @xenia_sobchak

Собчак, напомним, воспитывает сына Платона от брака с Максимом Виторганом. После объявления о разводе в 2019 году, режиссер недавно опубликовал фотографию со своим наследником, отметив, как он быстро растет, сообщает Газета.Ru.