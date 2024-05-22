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Певец Владимир Пресняков обратился к покинувшему Россию сыну от Кристины Орбакайте

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Певец Владимир Пресняков обратился к покинувшему Россию сыну от Кристины Орбакайте
Знаменитости
Источник фото: @presnyakovvladimir

Владимир Пресняков публично поздравил старшего сына Никиту Преснякова с днем рождения. 21 мая этого года музыканту исполнилось 33 года.

В своем новом посте в соцсетях Владимир написал: «Никита, сыночек, сегодня тебе 33. Каждый раз хочу объять необъятное, подарить тебе свою любовь. Знаешь, наверняка я вовсе не идеальный отец, но у меня офигенно крутой старший мой сын! Люблю тебя сильно, с днем рождения!».

В 2022 году стало известно, что Пресняков-младший взял псевдоним Nick Pres. Он начал работать в Штатах в сфере клипмейкинга. В минувшем году сообщалось, что Пресняков-младший стал гражданином Америки. Однако сам музыкант опроверг эту информацию.

Информационное агентство «Informing»

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