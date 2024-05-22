Продюсер Яна Рудковская призналась, что с семьей покинула Россию

Продюсер Яна Рудковская и ее семья улетели из РФ. Однако они оказались заблокированными в мальдивском аэропорту из-за урагана. Об этом сообщила звезда в своем личном микроблоге.

Начался ураган, и супруги не могут добраться до забронированной виллы на острове из-за красного уровня опасности

Дело в том, что начался ураган, и супруги не могут добраться до забронированной виллы на острове из-за красного уровня опасности. В итоге пара более 8-ми часов сидит в аэропорту.

Рудковская замужем за олимпийским чемпионом Евгением Плющенко, у них двое общих детей: сын Александр и Арсений. Пара также имеет старшего сына Андрея, которого Рудковская усыновила после его отца. У звезды также есть сын Николай от предыдущего брака.