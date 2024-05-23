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Барецкий уверен: отмена концертов Михайлова в Петербурге связана с Пугачёвой

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Барецкий уверен: отмена концертов Михайлова в Петербурге связана с Пугачёвой
Знаменитости
Источник фото: @bareckiy_stas

Шоумен Стас Барецкий заявил, что массовые отмены концертов Стаса Михайлова в Санкт-Петербурге могут быть связаны с возможным возвращением Аллы Пугачевой назад в Россию.

В беседе с порталом NEWS.ru он предположил, что Примадонна, народная артистка СССР, может вскоре вернуться на родину, что, по его мнению, непосредственно влияет на концерты Михайлова. Однако точных причин скандальный шоумен назвать не смог. 

Барецкий написал несколько песен для Пугачевой

Барецкий отметил, что написал несколько песен для Аллы Борисовны и надеется, что она их исполнит. Он выразил желание, чтобы звезда выпустила целый альбом с его композициями.

Информационное агентство «Informing»

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