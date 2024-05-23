31-летний Молочников приехал в Канны с возлюбленной, которая старше его на 10 лет

Российский актер и режиссер Александр Молочников вышел на публику с новой избранницей. Ею стала Одесса Рэй, как сообщает интернет-издание Woman.ru.

Молочников и Рэй появились вместе на красной дорожке Каннского кинофестиваля

31-летний Молочников, экс-муж Екатерины Варнавы, а также 41-летняя Рэй появились вместе на красной дорожке Каннского кинофестиваля, посетив премьеру кинофильма «Анора» Шона Бэйкера. В ленте главные роли исполнили Юрий Борисов, Марк Эйдельштейн, Дарья Екамасова.

Одесса получила известность после документального проекта «Навальный», за который была удостоена «Оскара». Ранее она продюсировала «Тайны Смолвиля» и «Чак».