Ни советов, ни помощи: Валерия приняла решение о живущем в Швейцарии сыне

Валерия помогает детям исключительно по их просьбе

Певица Валерия старается не вмешиваться в личную жизнь детей. Она всегда предоставляет им свободу, помогая исключительно по их просьбе, сообщает портал 7days.ru.

В интервью изданию певица рассказала, что сыновья создали собственные семьи, а младший сын Арсений подарил внучку Селин, которую она безумно любит.

Старший сын артистки Артемий работает в Швейцарии. У него есть звукозаписывающая компания. Артемий получил 3 высших образования, строит карьеру в музыкальной индустрии.

Дочь звезды Анна, известная как певица Shena, является продюсером специальных проектов в соцсети ВКонтакте, продолжая писать собственную музыку.

Валерия гордится самостоятельностью своих детей, но сожалеет, что не может часто видеться с Артемием, который живет за границей.