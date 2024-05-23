Ксения Бородина грустит, что расстается с любимым мужчиной

Ксения Бородина снова отправится в отпуск с подругами, расставшись на время с возлюбленным, чью личность она скрывает. В своем микроблоге телезвезда поделилась переживаниями о поездке.

Недавно она побывала в Америке и Дубае, встречаясь с родственниками экс-мужа Курбана Омарова и наслаждаясь роскошным отдыхом. Возвращение домой сопровождалось жалобами на джетлаг, но она опубликовала красочное видео из путешествия, вызвав неоднозначные реакции у подписчиков.

Поедет отдыхать с друзьями

Ксения сообщила, что вскоре она снова поедет отдыхать с друзьями, а затем ее ждет длительная работа над новым проектом. Однако, Ксения испытывает печаль из-за предстоящей разлуки с любимым и детьми.

Ранее ходили слухи о романе с Трофимом Симищенко, которые Ксения не подтверждала. Бывший супруг Курбан Омаров критиковал нового избранника бывшей жены, обвиняя его в долге и угрожая раскрыть информацию о романе, если ему не перестанут запрещать общаться с дочерью.