Передвигающаяся на костылях Татьяна Васильева удивила признанием — почти не кушает

Татьяна Васильева уже несколько недель находится на больничном из-за перелома ноги, который получила во время спектакля. Несмотря на травму, она продолжает следить за фигурой.

Пользуется услугами доставки еды

Актриса передвигается на костылях, но не отказывается от активного образа жизни. Васильева призналась, что это уже ее пятый перелом. Несмотря на непростую ситуацию, она находит силы смеяться и поддерживать спортивный режим. Актриса говорит, что очень мало кушает, потребляя всего 750 калорий в день. Она пользуется услугами доставки еды и поддерживает форму при помощи упражнений, включая использование гантелей.

Прибегает к современным процедурам

Татьяна Григорьевна отмечает, что без спорта ей сразу же становится плохо. Кроме того, Васильева посещает косметолога, прибегает к современным процедурам, чтобы выглядеть моложе. Она откровенно рассказывает порталу Стархит о своих пластических операциях и других косметологических процедурах, благодаря которым ее внешний вид остается моложавым.