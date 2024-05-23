42-летняя певица Брежнева снялась в «голом» топе и кожаных штанах

Вера Брежнева порадовала поклонников свежими снимками после развода с Константином Меладзе, опубликованными в соцсетях. 42-летняя певица позирует в стильном образе. Она выбрала черный короткий топ с крупными завязками, кожаные брюки-клеш, черный пиджак.

Не исключено, что такой внешний вид связан с новым витком в личной жизни певицы. Хотя имя нового возлюбленного артистка пока что не раскрывает, она активно намекает на роман.

Источник фото: @ververa

На одной фотографии видна ее нога в лодочке рядом с мужской ногой в коричневом ботинке. Фото подписано словами:

«Найди свою пару».

Роман Брежневой и Меладзе начался во время ее участия в «ВИА Гре». В 2015 году влюбленные поженились. В 2023 году пара объявила о разводе, расставшись на дружеской ноте.