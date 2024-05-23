Ксения Собчак оценила ухажера внучки Ротару Сони Евдокименко

Ксения Собчак выразила радость в своем Телеграм-канале по поводу фотографии модели Сони Евдокименко, внучки Софии Ротару, с новым ухажером Максом Лернером.

Журналистка и ведущая назвала их «красивой парой», оставив под снимком лайк. Соня ранее встречалась с IT-магнатом Денисом Ждановым. Но их отношения закончились спустя три года.

Макс Лернер - наследник богатой американской семьи. Мужчина ведет скрытый образ жизни. Его возраст 27 лет, он занимает высокую должность и имеет хорошее образование, пишет Газета.ру.