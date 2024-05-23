Брухунова опубликовала фотографию подросшей дочери от Петросяна

Жена Евгения Петросяна поделилась в социальных сетях новой фотографией своей подросшей дочери, не скрывая ее лица. Новый снимок Татьяна Брухунова сопроводили записью:

«Приехали к любимому доктору».

13 марта этого года стало известно о рождении второго ребенка у Брухуновой и Петросяна, что удивило экс-супругу артиста Елену Степаненко. Позже стало известно имя девочки — Матильда.

Источник фото: @bruhunova

Возможно, ее назвали этим именем в честь балерины Матильды Кшесинской, учитывая интерес супругов к театру. У супругов, кстати, заметна возрастная разница. Артисту исполнилось 78 лет, а его супруге - 35. И хотя ходили слухи о возможном суррогратном материнстве, пара это всячески отрицает.