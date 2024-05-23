На публике сняли страстный поцелуй Муцениеце и Чуйкова

После закрытия XIII Русской Музыкальной Премии на RU.TV стало еще загадочнее отношение Агаты Муцениеце и Ивана Чуйкова. СМИ распространили слухи о возможной связи между звездами. Артистка представила детей от первого брака с Павлом Прилучным своему коллеге. А недавно они публично обменялись страстным поцелуем.

Произошло это прямо перед глазами у присутствующих на церемонии, которую они вели. На протяжении вечера пара не могла оторвать влюбленные взгляды друг от друга. В кульминации мероприятия и последовал горячий поцелуй.

Источник фото: @agataagata

Несмотря на проявление чувств, звезда не торопится официально подтверждать отношения с Чуйковым. Она избегает открытых ответов на вопросы. Актер также предпочитает не раскрывать подробности своей личной жизни, заметив лишь, что у них «щелкнуло» и им хорошо вместе.