Джанабаева снялась с обнаженной грудью на берегу моря, но столкнулась с критикой

Эс-солистка поп-группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева вызвала волну критики после публикации откровенных фотографий с обнаженной грудью на своей странице в социальных сетях.

На опубликованной фотографиях 45-летняя знаменитость позирует в довольно откровенных нарядах на берегу моря. Пользователи в соцсетях высмеяли внешний вид звезды.

Источник фото: @ALBINADZHANABAEVA

Однако сама Альбина проигнорировала критику пользователей, не отреагировав на комментарии хейтеров. Вместо этого Джанабаева опубликовала еще один пост с фотосессией на той же локации.