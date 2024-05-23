Таролог Буш сообщила, что Заворотнюк последние 5 лет находится в аду

Более пяти лет Анастасия Заворотнюк сражается с раком мозга, оставаясь вдали от публичности. Все детали ее состояния остаются загадкой, однако иногда появляются отрывочные сведения.

Таролог Мирослава Буш считает, что заболевание актрисы связано с гормональными манипуляциями, которые она претерпела после рождения третьего ребенка в 2018 году. Позднее материнство, по ее мнению, является высокой ценой за жизнь поздних детей. Буш описывает последние пять лет Заворотнюк как мучительное страдание и жизнь в аду.

Продолжает жить с диагнозом

Актриса прошла через тяжелое лечение и цепляется за жизнь, несмотря на все трудности. Болезнь Заворотнюк стала известна в 2019 году, когда у нее обнаружили опухоль в головном мозге. Она прошла операцию в Германии и продолжает жить с диагнозом благодаря экспериментальному лечению.