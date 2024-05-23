Могила Градского находится в заброшенном состоянии — поклонники возмущены

Три года назад ушел из жизни Александр Градский. Как пишет КП, его могила, расположенная на Ваганьковском кладбище, до сих пор не имеет памятника. На том участке земли, где похоронен музыкант, есть лишь холмик с портретом артиста и увядшими цветами. Такое отношение к памяти Градского вызвало возмущение его поклонников, учитывая его оставленное многомиллионное наследство.

Пользователи выразили свое недовольство, называя ситуацию настоящим «позором и стыдобой», подчеркивая, что забота о наследстве усопшего не должна превышать уважение к памяти.