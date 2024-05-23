Соседов признался, что больше не следит за творчеством Пугачёвой

Несмотря на то, что Алла Пугачева давно живет не в России, ее жизнь продолжает привлекать внимание. Весной Примадонна выпустила альбом и четыре песни.

Не собирается слушать ее песни

21 апреля, в день рождения Никиты Преснякова, она представила новую композицию «Ложный стыд». Сергей Соседов в беседе с MSK1.RU отметил, что не следит за творчеством Пугачевой и не собирается слушать ее новые песни. По его словам, Алла Пугачева утратила свою значимость и останется лишь страницей в истории советской эстрады. Также музыкальный критик заявил, что современный российский шоу-бизнес лишен истинного искусства.

Советская эстрада была уникальной и самобытной, но с уходом старой школы все выродилось. По его мнению, современные исполнители не обладают ни мелодиями, ни осмысленными текстами, а их песни — пустые и бессмысленные.